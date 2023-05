PILTUUDIS ⟩ Kalamajas jäeti pesumasin keset tänavat

«Kas ta hetkel on alles, ma ei oska öelda. Kell 7.30 hommikul oli täitsa olemas,» ütles toimetusele Kalamaja inimeste Facebooki gruppi postituse teinud Nelly, kes märkas esmaspäeva hommikul, et Valgevase tänaval on kortermaja ukse ette jäetud pesumasin.

Pesumasin Kalamajas Valgevase tänaval. Foto: Erakogu

Kommentaarides on pilt inimestele palju naljaainest pakkunud. «Tuleb varjupaika viia,» ütleb üks, samas kui teine märgib, et keegi sai linnaosavalitsuse teatest, et plaanis on tänavapesu, valesti aru. «Lahtiste uste päev,» kirjutab kolmas, viidates ilmselt lahti jäetud uksele.

«Uus kiiruskaamera? Toidujagamiskapp? Kogukonna selvepesula?» pakutakse veel variante, miks võis pesumasin tänavale sattuda.

Arvatakse siiski ka seda, et võib-olla on kokkulepe keskkonnateenustega ja päeva jooksul viiakse kodumasin tänavalt ära. «Mis värk tegelt on? Kui vaja lahti saada, viin ära,» pakub üks lausa teenust.

Tänavale jätmine on keelatud

Küsimusele, kas pesumasina (või muu kodutehnika) ajutiselt tänavale jätmine, näiteks hilisemaks jäätmeveoks, on lubatud või mitte, vastas Tallinna munitsipaalpolitsei ameti avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt, et Tallinna jäätmehoolduseeskirja järgi on keelatud jäätmete ladustamine või ladestamine või matmine selleks mitte ettenähtud kohta.

Tallinna jäätmehoolduseeskiri sätestab, et elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas külmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja telerid ning neist tekkinud jäätmed, tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning viia kogumispunkti või jäätmejaama või uue toote ostmise korral turustaja müügikohta.