Film peaosas Lisette Pomerantsiga jõuab Ameerika kinodesse: õnnetunne on meeletu!

Eestis näitlejannana olles tunneb Lisette, et ainus edasiminek on rahvusvahelistesse vetesse. Lähitulevikus on tal soolas üks välismaine projekt Hollandis, millest näitlejanna veel rääkida ei tohi, kuid lubab, et varsti saab teda taas ekraanil näha. «Lisaks sellele on tulemas modellitööd reklaamides,» räägib Lisette.