MART RAUDSAAR ⟩ Tänase tunni teema on peksmine

Imetegu on midagi sellist, mis on väljaspool füüsikaseadusi. Tuletame meelde Archimedest, kelle kuulus tsitaat kõlab: «Andke mulle toetuspunkt ja ma tõstan üles Maa!» Toetuspunkti on vaja! Või teiste sõnadega, positsiooni. Või mandaati, nagu tänapäeval armastatakse öelda. (Et Archimedesel oleks kulunud Maa tõstmiseks kangiga mustmiljon aastat, on omaette teema, kuid me ei räägi ka maast, vaid üksnes mõnest koolimajast.)

Kõik meie hariduselu probleemid tipnevad direktori kabinetis, kes on nende lahendamiseks üsna jõuetus positsioonis, sest tal pole head toetuspunkti. Õpetajatel pole piisavalt palka ning nad on ülekoormatud. Kuskohast peaks direktor neile raha võtma? Võib-olla seetõttu kipuvad mõned õpetajad õpilaste peale karjuma, ma ei tea. Õppimisele see igatahes kaasa ei aita.

Seejärel tuleb rinda pista nende agressiivsete lapsevanematega, kes on enda meelest väga targad ja tähtsad (ja mõned neist ongi tähtsad) ning soovivad, et nende lastele koolis tarkust pähe valataks, kuid sealjuures koheldaks nende võsukesi lugupidavalt, mis peaks soovitavalt väljenduma heades hinnetes.

Hinnetega on aga minu meelest selline lugu, et need tuleb välja teenida. Kui tüüp pole õppinud või on olemuslikult loll, siis tähendaks tema kõrgelt hindamine kogu hindamissüsteemi devalveerimist. Aga mida teha, kui tähtis lapsevanem nõuab häid tulemusi?