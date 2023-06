Keili Sükijainen käis vaatamas võimsat ABBA virtuaalsõud: ma olin ausalt veidi skeptiline, et kuidas see kõik...

«See kõik on võimalik tänu spetsiaalsele tehnoloogiale ehk noored Agnetha , Benny , Björn ja Anni-Frid on n-ö hologrammidena. Nagu nad ise ütlevad, siis «abbataridena»,» räägib saatejuht Keili Sükijainen, kes käis Londonis vaatamas «ABBA Voyage'i» kontserti, kus sai laval näha legendaarset ansamblit justkui nende parimal ajal ehk 1970ndatel.

Tänaseks on sõud «ABBA Voyage» tehtud aasta aega ja müüdud üle 1,3 miljoni pileti, mis tähendab, et rahvas armastab ABBAt palavalt. «Sõu jaoks ehitati lausa eraldi hall, kuhu mahub 3000 inimest, ning kõik kohal olnud laulsid kõvasti kaasa ning nautisid täiel rinnal, väga võimas energia oli saalis,» räägib saatejuht.

«Erilise tähtpäeva puhul olid kohal ka päris Benny, Björn ja Anni-Frid, kes sisuliselt meie kõrval kontserti nautisid,» ütleb saatejuht ja lisab, et ta ei kujuta ette, kui kummaline neil võis olla noort iseennast niimoodi vaadata. «Samas ma olen nõus, et pigem siis juba praegu raha teenida kui alles pärast surma. Igal juhul Universal Music on ikka väga laheda asja kokku pannud ning soovitan kindlasti vaatama minna. Sellist produktsiooni, valguslahendusi ja üldse kogu elamust on raske sõnadega edasi anda ning peab ise kogema.»