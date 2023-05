«Elutoas on pehme diivan, mis kutsub tööpäevaõhtutel lõõgastuma. Magamistoas on suur kaheinimesevoodi ja küllaga avarust. Köögis on elektripliit ja -ahi, kubu, külmik ja mahukad köögikapid. Töötasapinda kokkamiseks jagub. Vannituba ja tualettruum on eraldi,» kirjeldati elamist.