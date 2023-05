ELU25 ⟩ Ukraina laste varastamine ja usalduskriis annetamisel: Rene Satsi intervjuu Jaanika Meriloga

Just. Kahtlus on, et deporteeritud lapsi on tegelikult sadu tuhandeid, Venemaa on ise välja öelnud lausa numbri 700 000, Ukraina inimõiguste volinik, et üle 150 000. Nende kohta aga samuti puudub konkreetne info ja isikuandmed, sest paljud neist on on deporteeritud okupeeritud piirkondadest ja tihti ei ole teada ka nende vanemate saatusest. Ukraina riik ei saa aga tagasi nõuda ja heategevusorganisatsioonid tagasi tuua inimesi, kelle kohta pole andmeid.

Sellepärast koondame praegu spetsialiste, et leida info ja anda see üle Ukrainale ning MTÜdele, kes inimeste tagasi toomisega tegelevad. Tehnoloogia peab aitama päästa elusid ja peame kasutama tehnoloogiat selleks, et need inimesed üles leida.

Oota, kui räägime lastest, siis räägime ikka ka vanematega lastest, eks?

Jah muidugi, aga on palju olukordi, kus on ära viidud ainult lapsed. Nad on olnud kas sanatooriumites või lastekodudes ja sealt ka ära viidud. Nagu Hersonist evakueeriti bussitäite kaupa ainult lapsi, aga selle asemel, et aidata nad Ukrainasse, kus on turvalisem, viidi nad hoopis Venemaale. Ehk siis on väga palju olukordi, kus lapsed on vanematest eraldi ära viidud.

Kui lapsel on vanemad, siis loomulikult püütakse tagasi tuua terve pere.