«Põhiliselt [on osalejad] Tallinnast ja Harjumaalt, aga ka üle kogu Eesti on tulnud kokku ja osalevad ka Läti, Leedu ja Ukraina osalejad,» ütles Riibe. «Need, kes siin täna on, on teinud pikaajalist tööd ja pikki kuid valmistanud oma kostüüme.» Parimad kostüümid said tänavu ka žüriilt tunnustuse.