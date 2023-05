Kim Kardashian teeb oma lastele iga aasta südamliku sünnipäevakingi

«Igal aastal kirjutan igale oma lapsele nende sünnipäeval nelja- või viieleheküljelise kirja. Milline see aasta oli, kes on nende sõbrad, mis olid nende naljakad ütlemised, nende lemmiktoidud ja kõik armsad asjad, mida nad tol aastal tegid. Väike teekond sellest, milline oli neil see eluaasta,» rääkis Kim ja lisas, et osa kirju on praegugi hea meenutades lugeda, sest ta vanim laps saab peagi juba kümneaastaseks. «Ma tean, et nad kindlasti hindavad seda,» ütles nelja lapse ema.