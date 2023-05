Kuninglik ekspert: prints Harry on lõpuks «üles ärganud», kuid lapsed hoiavad teda Ameerikas

Diana endine ülemteener Paul Burrell töötas Diana heaks üle kümne aasta kuni tema surmani 1997. aastal. Nüüd ütleb mees, et Sussexi hertsog Harry jääb oma naisega kokku vaid selleks, et näha oma kahte last, Archiet ja Lilibeti, üles kasvamas, vahendab New York Post.