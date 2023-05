Abikaasa tegi Grete Griffinile saabuva juubeli puhul imelise üllatuse

Ameerikas endale pere loonud Grete Griffin tähistab esmaspäeval, 29. mail oma 30. sünnipäeva! Ühe kingituse oma abikaasalt on Grete tänaseks juba kätte saanud!

Grete avaldas nädalavahetuse eel, et tema abikaasa Robert Griffin III kinkis talle nädalase üllatusreisi. Abikaasa palus Gretel kohvrid pakkida, kuid ei öelnud, mis riiki minek on.

«Mu abikaasa viib vind nädalapikkusele sünnipäeva reisile, mul ei ole aimugi, kuhu me läheme!» teatas elevil Grete ühismeedias, «aga me oleme teel lennujaama!»

Eestlanna lisas, et abikaasa kirjeldas kuni lennujaama saabumiseni üllatuseks jäänud riigi temperatuuri, et Grete oskaks vajalikud riided kaasa võtta. «Aga mul ei ole õrna aimugi, kuhu me läheme.»