VIDEOD ⟩ «Juba kolmas auto kapitaalselt vales suunas?» Mitu autojuhti sattusid nädalavahetusel vastassuunavööndisse

«Ülemistes on kõik stabiilne,» teatab pühapäeva hommikul Ülemiste suunas sõitnud liikleja irooniliselt ühismeedias. Postitust illustreerib pardakaamera video hetkest, mil üks valge auto sõidab rahulikult vastassuunavööndis, kaugel teest, kus ta liikluseeskirjade kohaselt sõitma peaks.

Videos on näha, et hetk leidis aset pühapäeva, 28. mai hommikul kella 10 paiku. Kommentaaris mainib video postitanud mees, et tema arvates oli roolis hallipäine vana mees.