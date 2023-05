Anne Veski oma tähelepanu röövivast taustalauljast: keegi ei teadnud, et ta siukest asja teeb!

Rahva reaktsioon tuli Liisile, kes teleeetris nähtud tantsu väga spontaanselt tegi, üllatusena. «Panin üle võlli ja mõtlesin, et eks ole näha, kuidas läheb. Ei osanud arvatagi, et see nii suure mastaabi võtab. Pärast nõuti, et ma seda laval ka teen. Ma mõtlesin, et see on üks televõte ja nii ta jääb.»