«Ma isegi ei tea, kuidas see võimalik oleks,» kommenteeris Eurovisiooni võitnud Loreen süüdistusi, et Rootsi ostis endale esikoha. Samas oli ta paljude lauluvõistluse fännidega nõus ja tõdes, et Käärijä ehk Soome eurolaulja oli tõeline võitja.