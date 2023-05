Pärnus kadunud 11-aastane tüdruk leiti üles

Politseiauto, pilt on illustreeriv.

«Kui keegi on näinud või teab midagi, palun võtke ühendust. Oleme tõesti väga mures,» kirjutas Facebookis ema, kes otsis Pärnus kadunud 11-aastast tütart. Laupäeva pärastlõunal teatas politsei, et tüdruk on õnneks leitud.