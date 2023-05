DISKUSSIOON ⟩ Miks naised endiselt mehe perekonnanime võtavad ja kelle perekonnanime peaks panema lapsele?

Kangro aga ei nõustu, et see kistud teema oleks. Tema arvates on faktid vägagi kõnekad. «Mõnel mu sõbral on tõesti ka naise perekonnanimega laps – igati õiglane mu meelest,» arvab ta.

Andres lisab veel, et «ega kõiki traditsioone pea purustama, need on kujunenud oma ajaloolises keskkonnas». «Enne perekonnanimesid kutsuti ju tütarlapsi isanime järgi, kui mehele läks, siis mehe järgi,» vaatab ta ajas tagasi.

Ka Marge leiab, et see on huvitav teema. «Nõukogude ajal – vähemalt kultuurivaldkonnas tegutsevate naiste puhul – oli see pigem erand. Praegu tundub, et just näitlejannad on väga varmad nimevahetajad – ilmselt jääb silma, kuna nad rohkem avalikkuse ees, aga sedakaudu toimub trendi taastootmine,» kirjutab ta.

Leene hinnangul on nimevahetus aga pikema jututa kõige traditsioonilisem jupike tühistamiskultuurist.