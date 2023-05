VIDEO ⟩ Internetti naerutab Soome beebi hommikune ärkamine

«Tõenäoliselt maailma kõige ägedam beebi näitamas ette maailma parimat viisi, kuidas hommikul ärgata,» kirjutab video postitaja Joel Willans , kes on lehe Very Finnish Problems (@veryfinnishproblems) autor Instagramis ja mujalgi .

«Minu laps on samuti sellest laulust vaimustuses,» kirjutab üks Lõuna-Aafrikast pärit kommenteerija. Teine aga lisab, et me kõik peaksime hommikuti just nõnda ärkama.