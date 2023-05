VIDEO ⟩ «Mis su peas toimub?» Ühismeedias levib klipp hulljulgest driftijast Ülemiste keskuse juures

«Kui turvaliselt Sina tunned end sellise vastu tulles? Aga kui sul on lapsed veel autos? Me tegutseme menetluslikult, aga ikkagi… Mis su peas toimub?» just selliste ridade saatel postitas politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss Twitterisse videoklipi, millel näeb neljapäeva õhtul Tallinnas Ülemiste keskuse juures driftinud BMW-d.