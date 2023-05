Gümnaasiumi lõpetav lauljatar Beatrice räägib Elu24-le, sel aastal järgib ta mõtteviisi, et tasub osta võimalikult vähe uusi asju. «Tean, et ma ilmselt kannaksin seda ainult korra enda elus ja siis see jääks kappi seisma,» ütleb noor lauljatar uue lõpukleidi ostmise kohta.

Niisiis plaanib Beatrice tähtsal päeval kanda oma poisssõbra kingitud kleidikest, mida ta pole varem selga jõudnud panna. «Proovin läbi saada asjadega, mis mul on juba olemas,» räägib lauljatar. Kuna kleit on kapist võtta, siis pole Beatrice'il ka kindlat eelarvet, vaid ta üritab võimalikult vähe kulutada. «Kingad on ainukesed asjad, mida plaanin veel juurde osta!» Kuid meigi ja soengu tegemise usaldab Beatrice professionaalide kätte. «Ma nii hea selles ei ole, et ise teha!»