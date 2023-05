KOOMILINE LUGU ⟩ Šokolaaditordi seik Räpinas sobiks nagu mõnda Hollywoodi filmi

Räpina inimesi ühendavas Facebooki grupis «Räpsukad» jagab Kätlin fotot tordist, mis on asetatud silla äärele. «Paberivabriku sillal ootab omanikku tort,» ütleb Kätlin pildi juurde.

«Varsti läheb sooja päikse käes hapuks... Aga võimalik, et keegi jättiski selleks, et keegi teine tuleks ja saaks endale võtta. Headust võib mitmel moel väljendada,» avaldab arvamust Ingemari.

Õnneks ei jäänud tort vette vedelema, sest leidus üks noormees, kes seda päästma läks. «Tort on nüüd päästetud,» anti foto all kommentaarides teada ning lisati pilt vaprast noormehest, kes tordile järele läks.

Postituse autor Kätlin ütles Elu24-le, et tema sõbranna, kes eile silla juures jalutas, nägi torti kalda peal. «Kui me koos õhtul kõndisime, oli see kadunud. Ehk võttis keegi selle siiski kaasa. Vaatasime ka ümberringi ja tammi, enam polnud,» avaldab Kätlin.