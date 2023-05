9 KUUD OOTAMIST ⟩ Khloe Kardashian avaldas viimaks pisipoja nime

Tõsielustaar Khloe Kardashian avaldas viimaks mullu augustis sündinud poja nime, mida oli seni saladuses hoidnud. «Inimesele nime panemine on äärmiselt keeruline,» tõdes 38-aastane Khloe pärast seda, kui oli välja öelnud, et pojake sai nimeks Tatum .

Aprillis Jennifer Hudsoni telesõud väisates andis ta vihje, et poja nimi algab t-tähega. «Jah, talle on nimi pandud, aga ma ei ole seda veel avaldanud,» õrritas ta fänne tele-eetris.

Ta selgitas, et kuna laps tuli ilmale asendusema abil, ei teadnud ta alguses, mida talle nimeks panna. «Tahtsin temaga kohtuda ja teda veidi tundma õppida. Nii et jah, alguses ei olnud tal nime,» jagas Khloe saates.

Ta märkis, et tegelikult ei olnud tal plaanis nime nõnda kaua saladuses hoida, kuid ta tahtis sellega oodata Kardashianide telesaate avaosani. Tõsielusarja «The Kardashians» kolmandat hooaega näeb voogedastusplatvormi Hulu vahendusel.

Kooselust korvpallur Tristan Thompsoniga on Khloel ka tütar True, kes sündis 2018. aasta aprillis. 2021. aasta märtsis rääkis Khloe, et arstide sõnul oleks rasedus suure riskiga, mistõttu teatas ta, et kaalub varianti saada teine laps asendusema abil.