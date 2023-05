ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: lugu sellest, kuidas t***ivägised piigad mehi peksavad

Nüüd tsiteerime sotsiaalmeediat, sealjuures naiskirjutajat: «Ja kõik need vägivaldsed ja oma naise lapsi seksuaalselt ärakasutavad mehed on samade laste emade kaitse all. Naised ju hoiavad vägivaldsetest meestest kümne küünega kinni. Mehed ja naised pidavat võrdselt võimekad olema, vastutavatele ametikohtadele on seatud lausa kvoodid, et samad naised, kes muidu on hakkajad ja targad, aga lasevad mehel enda ja laste kallal vägivallatseda ja pole mingil juhul nõus mehe juurest lahkuma, need naised tuleb kvootide alusel riigikokku valida või tuleb neile mõni kõrgepalgaline vastutav ametikoht anda. Lihtsalt sellepärast, et on naine.»