ERILINE SÜNDMUS ⟩ Ansambel Respekt lendab koos fännidega Egiptusesse. «Pärast kontserti toimub suur Eesti pidu.»

Respekt lendab talvel kuumale maale, et anda seal täispikk suvine kontsert. Seekord minnakse Egiptuses asuvasse Hurghadasse. «Lähme koos fännidega. Kõigil on erakordne võimalus viibida Respektiga ka ühes hotellis, kus on sündinud ka päris mitmed Respekti värsked laulud – näiteks viimane «Suve saar», mis jõuab kuulajateni 5. juunil,» räägib Kerdo Mölder. Kontsert toimub Eesti Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril Hurghada kesklinna restorani For You väliterrassil algusega kell 20.