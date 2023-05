Külma sõja eriti pingelisel ajal 1983. aasta novembris märkasid Nõukogude vaatlejad NATO angaaridest välja sõitmas lennukeid, mis kandsid näiliselt lõhkepäid. Vahetult pärast seda oli NATO sõjalise alliansi juhtimiskeskuste vahel tihe suhtlus ja peale teadete saamist, et nende Nõukogude vastased on kasutanud keemiarelvi, otsustas USA tõsta tuumaohu valmisolekut kõrgeima kategooria DEFCON 1ks. See on kõrgem, kui DEFCON 2, mis kuulutati välja Kuuba raketikriisi haripunktis 20 aastat tagasi. Olles mures ennetava löögi pärast, panid Nõukogude väed oma tuumarelvad stardiks valmis.

Juhtumiga oli seotud NATO iga-aastane sõjaline õppus, muutused Nõukogude Liidu (NSVL) juhtkonnas ning lääne ja NSVLi teravnenud vastasseis. Viis päeva kestnud sõjaline õppus kulmineerus sellega, et NATO simuleeris tuumarelva kasutusele võttu. Nõukogude luure jälgis sündmust erilise huviga, kahtlustades, et USA võib õppuse varjus tuumalöögi anda. Able Archeri realism oli irooniliselt tõhus: see oli loodud simuleerima tuumasõja algust ja on ajaloolasi, kelle arvates olekski võinud NATO ja Nõukogude Liidu vahel tuumasõda lahvatada.