«Pole vahet, kas sul on raha, peamine on see, kas oled huvitav,» nõuab eksklusiivne Los Angelese klubi, mille liikmetele on seatud ranged reeglid. Teadaolevalt on klubiga liitunud ka prints Harry ja Meghan Markle, kes on kiire elutempo eest põgenemiseks eraklubis lausa toa rentinud.