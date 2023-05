HÄÄL KÕRBES ⟩ Lähedase elu pärast muret tundnud tallinlane ei saanud kriisiabinumbritelt mingit abi

Siinkohal on Talli sõnul oluline toonitada, et kui viibida enesetapuplaaniga inimese vahetus läheduses, on kõige tähtsam jääda tema juurde ja teda mitte üksinda jätta. «Kui inimesel on olemas plaan ja vahendid, siis on endalt elu võtmise risk suur ja tuleb jääda inimese juurde ning teavitada lähedasi või arsti, vajadusel helistada 112. Toetav on teada, et enamasti möödub väga tugev ja kohene enesetapusoov mõne aja pärast. Kahjuks võib see siiski tagasi tulla, kui enesetapumõtete põhjused jäävad muutumatuks, ja seepärast on oluline otsida abi.»

Küll aga tunnistab Tall, et sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni kõnede arv on kasvavas trendis, mistõttu võib tõepoolest juhtuda nii, et iga helistaja ei pääse kohe liinile või peab seda ootama. «Kõne katkemise korral helistavad meie nõustajad inimestele tagasi, kuid selge on see, et antud ajakriitilises olukorras oli ainuõige tegutsemisviis see, et inimene otsustas helistada häirekeskusesse. Oleme ääretult tänulikud, et ta seda tegi.»