POLITSEILT UUS INFO ⟩ Madeleine McCanni surnukeha otsingud jätkuvad

Iltalehti kirjutab, et 2007. aastal Portugalis hotellitoast kadunud Madeleine McCanni juhtumis on toimunud teatav areng. Nimelt jätkub tüdruku surnukeha otsimine tänu politseile laekunud infole.

Politseinik Jim Gamble, kes tegeles algul Madeleine'i kadumise uurimisega, ütleb, et tüdruku surnukeha otsimine võib kindlasti tuua tulemusi. Gamble'i hinnangul on Saksa politseile midagi teada ning ta usub, et Madeleine'i saatus selgub veel tema enda eluajal.

Surnukeha otsitakse Portugalis Barragem do Arade nimelises piirkonnas, mis asub 45-minutilise autosõidu kaugusel hotellist, kust Madeleine 2007. aastal kadus. See on nimelt Madeleine'i kadumise peamise kahtlusaluse Christian Brückneri lemmikpaik.

Saksa politsei 24. mail väljastatud pressiteatest selgub, et nad on saanud väga usaldusväärse vihje tüdruku kadumise kohta ja seetõttu otsitakse nimetatud piirkonnast Madeleine'i roosat pidžaamat. Brückneri haagisest on varasema läbiotsimise käigus leitud Madeleine'ile kuulunud pidžaama kiude.

Politseinik Jim Gamble ütleb, et Saksa politsei teated Madeleine'i juhtumi kohta on ebatavalised, kuna politsei keelekasutus viitab sellele, et nad on kindlad, et Madeleine on surnud.