BÖRSIKRAHH ⟩ Maailma rikkaim mees kaotas päevaga 10 miljardit eurot

Iltalehti kirjutab, et maailma üks rikkamaid mehi, prantslane Bernard Arnault jäi teisipäeval vaesemaks enam kui kümne miljardi euro võrra.

Rahakaotus oli tingitud sellest, et mehe asutatud ja juhitud LVMH luksuskaupade kontserni aktsiad langesid Pariisi börsil viis protsenti. Ent tema varade väärtus püsis ka pärast paariprotsendilist langust 180 miljardi euro lähedal.

LVHM luksuskontserni valikus on kuulsate brändide kaubad, näiteks Louis Vuittoni, Moët & Chandon' ja Christian Diori tooted. Sel aastal on LVMH aktsia hind tõusnud ligi veerandi võrra, samas kui kogu Euroopa luksussektoris on olnud buum.