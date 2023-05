Tina Turner oma viimases avalikus pöördumises: küllap tegin midagi õigesti

Olgugi et Tina Turneri karjäär kestis aastakümneid, lisati ta rokkmuusika Hall of Fame'i alles 2021. aasta novembris.

«Olen väga õnnelik, et selle auhinna sain ja selle staatuse saavutasin. See on suurepärane. Aitäh!» ütles Turner videopöördumises, mida auhinnatseremoonial näidati.