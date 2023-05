VIDEO ⟩ Kuula, kuidas Elva koolitüdruk esitab Elina Nechayeva laulu «La Forza»

12-aastane Elva koolitüdruk Lilian Sauvola armastab laulmist ja on võitnud mitmeid lauluvõistlusi nii Eestis kui ka välismaal. Viimati võitis Lilian lauluvõistluse Best of WAF noorema vanuseastme esikoha, lauldes oma lemmiklaulja Elina Nechayeva laulu «La Forza».