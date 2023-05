MÄLESTUSGALERII ⟩ Rokikuninganna Tina Turner läbi aegade

Mõnikord hüüdnimega «Rock 'n' Rolli kuninganna» võitis Turner 1980ndatel kaheksast Grammy auhinnast kuus. Kümnendi jooksul jõudis ta 40 parima hulka tosin lugu, sealhulgas «Typical Male», «The Best», «Private Dancer» ja «Better Be Good to Me». Tema 1988. aasta etendus Rio de Janeiros kogus 180 000 inimest, mis on endiselt üks suurimaid kontserdipublikuid iga üksiku esineja jaoks.