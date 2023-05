MART RAUDSAAR ⟩ Mootorsaag ei ole lahendus

Minu fookuses on ühiskondlik purelemine. See on saavutanud enneolematud mõõtmed ja ma paraku ei näe, et olukord võiks paraneda. Ma ei taha hakata seda purelemist detailides lahkama, kuid meil on nii lokaalseid, regionaalseid kui üleriiklike teemasid. Üks naaber sulgeb teisele naabrile üle tema maa käiva tee. Omavalitsused likvideerivad väikeseid koole. Inimesi lastakse lahti nende meelsuse pärast. Ja siit edasi tuleb Nursipalu ning veel edasi peretoetuste kärpimine ja abieluvõrdsuse teema. Tuleb üks kiri, pole midagi, teeme teise ja võimsama vastu!

Minu meelest on meil vaja rohkem kui kunagi varem siseriiklikku diplomaatiat. See tähendab inimeste lepitamist ja kompromisside otsimist. Hetkel ma seda paraku ei näe. Koalitsioon kasutab teerullipoliitikat ning opositsioon ähvardab, et kui nende kord kätte jõuab, teevad nad veel võimsamini tagasi.