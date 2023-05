Facebookis on juba 34 miljonit vaatamist kogunud video, kus lõviema jalutab oma nelja pojaga keset autoteed. Video on filmitud Krügeri rahvuspargis Lõuna-Aafrika vabariigi kirdeosas Mpumalanga ja Limpopo provintsis vahetult Mosambiigi piiri ääres.

Krügeri rahvuspark on Aafrika üks vanemaid. Esmane park rajati sinna juba 1898. aastal ja nimetati hiljem Lõuna-Aafrika vabariigi presidendi Paul Krügeri järgi. Looduskaitseala suurus on 18 989 ruutkilomeetrit – see on nii suur, et selle põhjalikuks läbimiseks läheks vähemalt kolm päeva.