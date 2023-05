GALERII ⟩ Oskari lihatööstuse juht Aldo Parik toimunud tulekahjust: kõige suurem mure on selles, et meil ei ole elektrit

Kolmapäeva varahommikul kell 4.51 sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Viljandi vallas Saarepeedi külas põleb Oskari lihatööstus. Küsimusele, kuidas ettevõte jätkab, vastas Oskar LT lihatööstuse juht Aldo Parik, et õnneks on neil kõik kindlustatud. «Kõige suurem mure on selles, et praegu ei ole meil elektrit, sest kilbiruum põles ära,» nentis ta.