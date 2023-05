Birgit Sarrap pidi muusikavideo võtetel silmitsi seisma suure foobiaga: olen sellest palju õudusunenägusid näinud...

«Ma usun, et väga suureks motivaatoriks elus on reisimine. Ilmselt see tuleb sellest, et ma tunnen, et kui sõidan Eestist ära, siis laen patareisid,» rääkis reisilembene muusik Elmari raadios.

Birgit tõdes, et vahel saab reisides kogeda ka igasuguseid seiklusi, näiteks astus kord ta abikaasa Tais merisiiliku jalga.

Ühel reisil pidi Birgit tegema aga midagi, mis oli talle suur eneseületus.

«Mõne inimese jaoks on see võib-olla väike asi, aga minu jaoks oli suur...» alustab Birgit.

«Tegime aastaid tagasi Egiptuses üht muusikavideot koos tolleaegse ansambel Violinaga. Mina olin siis seal laulja ja seal oli kohal tohutu proffide tiim, mingi Inglise tiim,» räägib Birgit, kelle sõnul olid muusikavideo tegijad koostööd teinud ka suurte Briti staaridega. «Olin nõus tegema kõike, mis nad soovivad.»

Küll aga on Birgit lapsepõlvest saati kartnud väga vetikaid. «Need tõesti üldse ei meeldi mulle, siiamaani on nii, et lähen Indrekule selga, kui need kusagil on. Ma ei taha, et mu jalad sinna vastu lähevad.»

Birgit tõdes, et hirm vetikate ees kummitab teda ka unenägudes. «Olen palju unes näinud, et upun ära, sest mu jalad jäävad nendesse taimedesse või vetikatesse kinni.»

Muusikavideo võtetel pidi Birgit oma hirmuga silmitsi seisma. «Mul paluti minna vette ja vetikate sees teha igasuguseid liigutusi ja samal ajal laulda. Ma neile ei öelnud midagi, ei julgenud kuidagi. Ja mäletan seda tunnet, kuidas ma end kogusin, et pean minema...»

Kuidagi sai ta hirmu ületatud ja muusikavideo purki. «Kui praegu vaatan seda muusikavideot, siis seda on naljakas näha, et olen seal vetikate sees.» Birgit lisab siiski, et ka praegu ta hea meelega vetikate sisse ei lähe. «Aga ma tegin selle ära!»