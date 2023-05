«Annetajad näitasid oma suhtumist.» Pensionärist kirjanik Jüri Grauberg sai Marti Kuusikule hüvitise makstud

Kirjanik Jüri Grauberg sai aprilli keskel kohtus lüüa ja pidi poliitik Marti Kuusikule maksma valuraha. Juba kohtuotsuse eel kurtis Grauberg, et hüvitise summa on talle kui pensionärile liiga suur. Tänaseks on Grauberg hüvitise tänu annetajatele ära tasunud, kuid Kuusiku võitlus netikommentaatoritega jätkub.