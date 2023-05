LASTE OTSIMINE COLOMBIAS JÄTKUB ⟩ Nüüd alla kukkunud lennuk sattus õnnetusse ka 2021. aastal

Ühemootorilise Cessna 206 HK-280 pardal oli seitse inimest, kui see 1. mail õhku tõusis. Päästjad leidsid kolme täiskasvanu surnukeha lennuki juurest, kuid neli last on seni kadunud. Elu kaotasid laste ema, piloot ja hõimujuhist kaaspiloot. Õnnetus tekitas nördimust põlisrahvaste seas, kelle arvates lennuteenuse osutajad ja ametnikud eiravad ohutusreegleid.

Colombias on tavaline, et ühest paigast teise lennatakse väikelennukiga, kuna džunglis on teid vähe või puuduvad need üldse. Mööda jõgesid paadiga sõitmine on aeglane.