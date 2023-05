MILJONID TUULDE ⟩ Putini semu hakkas riigipeale Soome järve kaldale hiigelvillat ehitama, kuid plaan läks luhta

Venemaa riigipeal on väidetavalt Soomes Saimaa järve kaldal mitu miljonit väärt hiiglaslik villa, vahendab The Insider. Sõltumatu Vene meediaväljaanne The Insider (millel ei ole samanimelise USA väljaandega mitte mingit seost) avaldas, et villa ehitas Putinile tema lähedane sõber Viktor Hmarin (alumisel pildil koos Putiniga) ja see läks maksma 3,2 miljonit dollarit.