KLÕPS ⟩ Tartu lähistel ilvest kohanud naine: meie vahe oli vaid 10 meetrit ja tema vist viiski mu kassi ära

Liis postitas oma ühismeediakontole fotod ilvesest, keda ta ootamatult kodu lähedal kohtas. «Nüüd on mul alust arvata, kes mu oma kiisu hilissügisel nahka pistis. Kui oma metsas elab metskass, siis tasub väiksemad ja väetimad koduloomad hoida katuse all. Minu ja selle ilvese vahe oli pelgalt 10 meetrit. Oli ikka ülev ja meelepärane kohtumine,» jagab Liis.

Naise sõbrad avaldavad kommentaarides muret, et Liis loomale liiga lähedale ei läheks, kuna ilves on siiski metsloom. «Ära väga ligidale ikka mine,» ütleb Kai. «Tundub nagu näljane, vaata ette,» arvab Ain. «On ikka ilus, uhke ja armas küll,» ütleb Eve.

Alguses tundus, et ta on vigastatud

Liis elab Tartumaal Vasula järve ääres asuvas Lombi külas. «Alguses arvasin, et rebane on põllu pääle ära koolnud. Lähemale jõudes sain aru, et see on hoopiski ilves. Ma olin talle nii lähedal, imestasin, miks ta ära ei lähe. Pähe tulid igasugused mõtted: äkki on loom vigastatud, sest tema tagakäpad olid nii mõnuga pikaks laotatud. Ma ei saa teda siia ju vigastatult jätta, mõtlesin siis,» räägib Liis Elu24-le.