NALJAKAS SEIK ⟩ Kethi Uibomägi libastus pea ees kalapaadi põhja: keha oli kaetud soomustega

Paadi põhjas oli mitu tonni räimesid ja Kethi tahtis ühe tuulehaugi haarata, et kalameestele anda. «Libastusin mitme tonni räime sisse. Pea ees kukkusin. Mind sikutati fliisist kiirelt välja. Kuna ma ei jõudnud ise midagi mõeldagi, siis kogenud meremehed reageerisid eriliselt kiiresti,» naerab muusik. «Keha oli kaetud mul soomustega, mis ilusasti sillerdasid.»

«Ma olen varem ainult maal tiigist kogrekalu püüdmas käinud. Selline kogemus on minul esmakordne. Kui süüa kala, siis tuleb ka teada, kust see tuleb ja kuidas neid püütakse. Ja ma olen maal üles kasvanud, mistõttu on liha ja kala söömine minu jaoks väga loomulik,» selgitab Kethi, miks kalameeste pakkumise vastu võttis.