PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 24. mai: Vähi eesmärgid on selged, Veevalaja ei tohiks muretseda rahaasjade pärast

Optimistliku meelega kipud liiga palju korraga ette võtma. Maailm on täis põnevaid võimalusi, sul tuleb teha valikuid.

Oled kuidagi väga kindel selles, et sinu arvamus peegeldabki täit tõde. Seetõttu kipud oma seisukohti teistele peale suruma.

Sinu eesmärgid on ju selged, kõrged, üllad. Mida sa nüüd siis veel kõhkled ja kahtled, hakka kohe nende poole liikuma!

Sinuni jõuab mitmesugust infot. Sul peab jätkuma nutikust, et tähtsad asjad infomüra seest üles leida ja välja noppida.

Sinus võib maad võtta nõutus. Soovid armsatele inimestele parimat, ent sellegipoolest on raske nendega ühist keelt leida.

Võõraste inimestega on lihtne tutvusi luua. Tabad juba esimesel hetkel vaistlikult ära, kuidas kellelegi muljet avaldada.

Õhus on romantikat, hing ihkab midagi ilusat. Fantaasia on lennukas, armastatud inimesele mõtled vaat et kuldse kuugi selga.