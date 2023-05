TELEKARJÄÄRI LÕPP ⟩ Urmas Vainol uue töökoha pärast stressi ei ole: kui saab selgeks, kuhu ma tööle lähen, siis annan teada

«30 aastat ühte tööd,» naeris Urmas Vaino aprilli algul, vastates Elu24 küsimusele, mis viis sellise elumuutuseni, et ta on otsustanud teletöö lõpetada.

Täna õhtul on aga eetris saatejuhi viimane «UV faktor». «Korraga on ärev, samas on tore, aga saba võbiseb teistmoodi kui tavaliselt,» tõdes Vaino «Ringvaatele» saate eetrissemineku eel. «Kui muidu mõtled, et varsti on hooaja lõpp, siis seekord ei mõelnud neid mõtteid üldse kohe. Hoopis kuidagi teistmoodi.»

Saatejuht kinnitas «Ringvaatele», et televisioonis on igatahes tore töötada, aga ta tundis juba mõnda aega, et on aeg edasi liikuda ning märkis, et lahkumise kohta antud selgitused ongi olnud päris põhjused.

«Võrk on tühi. See, et sa tuled, oled teinud midagi mõnda aega, aga võrk on tühi, pagan võtaks, siis ei peaks enam ühel hetkel merele minema. Sa võid küll aeg-ajalt käia, aga et seda kogu aeg teha ... ei tohiks käia tühja võrgu pärast.»

Vaino sõnas, et mingit salapära siin ei ole. «Kui ühel hetkel saab selgeks, kuhu ma tööle lähen, siis kohe annan teada. See praegu ei ole selge veel.» Stressi tal ses osas, kas teda kuskile võetakse, praegu veel ei ole. «Ma ei ole nii palju huvitavaid, väga erinevaid pakkumisi saanud tükk aega.»

Mõned kolleegid said Urmas Vaino telepausist ETV-st teada võrdlemisi hilja. «Televisiooni ei saa teha üksinda ega kahekesi. Televisioon on meeskonnatöö. Võib-olla see ongi pausi tegemise kõige suurem valu – ma ei rääkinud sellest otsusest pikalt ette paljudele neile, kellele oleksin pidanud või võinud. Iga asi aga omal ajal. Ma saan aru, kui keegi tunneb pettumust, mul on väga kahju. Õnneks ei ole aga neid inimesi palju. Küllap me kunagi teeme televisiooni veel!»