Ajaloolise juhtumi kohaselt uurisid arstid 25-aastast Hispaania sõdurit, keda tuntakse patsiendi M nime all, ja leidsid selged haavad kohtades, kus kuul tema koljusse sisenes ja väljus, läbides aju. Need haavad ei vajanud operatsiooni.

Ent siis, kui sõdur teadvusele tuli, said arstid aru, et midagi on valesti.