ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: toetada Tiibetit tähendab vastuseisu Hiina ning Vene «maailmavalitsejaile»

Hiina-Tiibeti keeruliste suhete ajaloosse me selles kirjatükis ei lähe, sest siin leidub kurve ja keerdusid, mis nõuaksid suuremahulist käsitlust. Küll aga on paslik silmas pidada, et just 72 aastat tagasi, 1951. aasta 23. mail pööras Hiina oma väliskäitumises uue lehekülje. Või õigemini – viskas seni mingilgi moel kehtinud koodeksi aknast alla.