Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp ütles toimetusele, et politsei sai kella 13.20 ajal teate, et Lasnamäel Punasel tänaval on toimunud liiklusõnnetus sõiduauto ja kaubiku vahel, mille tagajärjel paiskus kaubik üle katuse.