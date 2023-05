Leonardo DiCaprio käitumine Cannes'i filmifestivalil üllatas fänne: ta isegi ei ürita seda varjata!

Laupäeva õhtul linastus Cannes'i filmifestivalil Martin Scorsese film «Killers Of The Flower Moon», mis pälvis pärast lõppu pea kümneminutilise ovatsiooni. Draamafilmis teeb rolli teiste hulgas Leonardo DiCaprio, vahendab Variety .

Pärast linastust filmitud klipid filmistaarist pole aga sugugi tavapärased. Ühes videos on näha DiCapriot vestlemas «Killers Of The Flower Mooni» kaasstaari Robert De Niroga. Samal ajal kannab DiCaprio päikeseprille ja teeb suuga imelikke liigutusi.