FOTO ⟩ Põlva gümnaasium otsib inglise keele õpetajat omapärase kuulutusega

Ka ise inglise keele õpetajana töötav Ivi jagas oma ühismeedia kontol fotot, mis on tehtud 19. mail Õpetajate Lehes ilmunud kuulutusest. «Nii andekat kuulutust pole kohe tükk aega kohanud! Aitäh, Põlva gümnaasium, tegite päeva palju helgemaks,» ütleb Ivi.

Õpetajate Lehes ilmunud kuulutus. Foto: Erakogu

Kuulutuses torkab silma inglise-eesti segakeel, kus inglisekeelsed sõnad on kirjutatud eestipäraselt häälduse alusel. Kirjutatud teksti sõnum on järgmine: «Kallis inglise keele õpetaja. Me vajame sind väga. Palun tule meie juurde ja aita meie õpilastel saada inglise keeles veelgi paremaks, kui nad juba on.»

«Kui õpetajat ei leita, siis on tulemus just selline, nagu paberil näha,» ütleb postitusele kommentaari jätnud Mari-Liis.

Põlva gümnaasium Foto: Tomi Saluveer

Kuulutust on jagatud ka Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt», kus seda peetakse väga vahvaks ja ägedaks. «Hea reklaam. Ma esimese hooga vaatasin, et miks rootsi keeles kirjutatud, kui inglise keele õpetajat otsitakse,» ütleb Karin.

Põlva gümnaasium jagab kuulutust ka sotsiaalmeedias: «Kui õpetamine ja koostöö noortega on just see, mis sinu silma särama paneb, ning oskad inglise keelt paremini kui selle kuulutuse koostaja, tule meile!»

Direktor: õpetajat on raske leida

Põlva gümnaasiumi direktor Raul Kadaste tõdeb, et kuigi kuulutus elab kohati oma elu ja jõuab paljude inimesteni nii Eestis kui ka välismaal, ei ole see seni siiski soovitud tulemuseni viinud.

Raul Kadaste Foto: Mati Määrits

«Ka täna, kus meil on hästi leviv kuulutus ja täiskoormusel garanteeritud 1800-eurone palk, on meil ikka veel otsitav õpetaja puudu. Õpetajaid on meie piirkonnas vähe ning koole, kus inglise keele õpetaja puudub, on mitmeid,» ütleb Kadaste. «See on ka põhjus, miks kuulutusel ei ole konkreetset lõpptähtaega – otsime kuni koha täitmiseni meie kollektiivi sobituva toreda ja eesmärgile pühendunud inimesega, kes meie seni üha paranevale keeleoskuse tasemele veelgi tuult purjedesse puhuks.»

Inglise keele klass. Foto: Põlva gümnaasium

Aastaid tagasi kasutati vigases kirjas kuulutust eesti keele õpetaja otsimisel ja tookord leiti sobiv kandidaat. «Idee koostada kuulutus just selliselt ei ole meie jaoks uus, ehkki sellist lahendust pole me mitu aastat kasutanud. Mõtte autor sel korral on meie koolielu korraldaja Marit. Viimati otsisime sarnasel põhimõttel ja vigases kirjas eesti keele õpetajat aastal 2017, mil samuti meie kuulutus lendas kiirelt ja kaugele. Tol korral oli tulemus hea,» räägib direktor.