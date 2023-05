FOTO ⟩ VAU! Brigitte Susanne Hunt üllatab uue soenguga: jäin juuksuritoolis magama

«Inimesed otsivad vahel mõnda lihtsat viisi, kuidas demonstreerida, et nad lõpetavad elus ühe peatüki ja alustavad uuega ning soeng on üks kõige loogilisemaid viise, kuidas seda teha nii, et kõik teised ka seda märkaks,» selgitab kliiniline psühholoog ja blogija Christie Ferrari portaalis Popsugar. «Kes ei tahaks peale lahkuminekut suurepärane välja näha?»

Ei tea, kas lahkumineku mõjutus, uue alguse tähistamine või hoopis midagi muud, aga seltskonnatäht ja saatejuht Brigitte Susanne Hunt üllatab oma fänne uue šiki soenguga.

Hunt jagas oma Instagrami storys videot, kus ta kõnnib toas ning näitab oma uut uhket ja šikki tukka. Lisaks lasi ta oma jälgijatel endalt küsimusi küsida ning loomulikult küsiti uue seongu kohta. Esimene küsimus, mida Hunt oma jälgijatega jagas, oli see, et kas naisel on parukas peas.

«Selle küsimusega meenub mulle nali, kus ajakirjanik küsis Anu Saagimilt, et kas tal on silikoonrinnad. Anu vastab, et jah on ja, et ta vahetab neid iga nädal. Kui on peole minek, paneb suuremad, kui on töönädal, siis paneb väiksemad,» vastab seltskonnatäht jälgijale.

Järgmisena küsiti, kas lasi endale päriselt tuka lõigata või on see võlts? «Vabandust, tegelikult olukord oli nii ja see on ka vastus ajakirjanikele — jäin juuksuritoolis magama ja Ragne Oppe lasi kääridel käia,» jätab naine veel küsimuse õhku, kas päriselt on läbinud soengumuutuse.