JÄÄB ÕIGUST ÜLEGI ⟩ «Kui hakkan teda lõpuks peksma, olen ma k****i süüdi?» Viljandis 8-aastast poissi peksnud nooruk õigustab oma käitumist

Tetsmann palus lapsevanemaid, et kui säärased vahejuhtumid tulevad ilmsiks, säilitaksid nad rahu, räägiksid nendel teemadel lastega rahulikult ja annaksid esimesel võimalusel neist ka politseile teada.

Juhtunust mitu versiooni

Väiksema poisi vanemad kuulsid juhtunust politseilt. Laps ei olnud neile oma kohutavast kogemusest rääkinud. «Mõlema poisi vanemad teevad praegu koostööd, et juhtunut lahendada,» ütles Viljandi politseijuht Margus Sass Sakala väljaandele.

Videos endast mitu aastat nooremat last peksev põhikooliõpilane asus end politsei ees esmalt õigustama ning põhjendas juhtunut Sassi sõnul sellega, et too noorem poiss oli enne korduvalt halvasti käitunud ja polnud hoiatust kuulda võtnud. «Loomulikult ei saa sellise olukorra lahenduseks olla vägivald,» lisas Sass Sakalale.

Samal ajal uurib politsei mitut teist versiooni. Politseini on jõudnud vihjeid, et ka videos vägivallatsejana käituv poiss võib olla ohver, sest teda võisid peksma sundida omakorda temast vanemad poisid, kes kasutasid videot hiljem tema šantažeerimiseks. «Kindlasti me uurime neid versioone, aga praegu on loo kohta tekkinud väga palju infovahtu,» nentis Sass ning tõi näite esmaspäeval sotsiaalmeedias ringlema läinud kuulujutust, et videos nähtav ohver on selgroovigastusega haiglasse sattunud. «Keegi videos nähtutest haiglas ei ole,» kinnitas politseijuht.