AINULT GLAMUURSETELE? ⟩ Pensionäre ei lastud Viru keskuse moeetendusele ja nad eskorditi hoonest välja

Viru kaubanduskeskuses istusid kaks mantlites ja barettidega eakat naist, kes vaatasid huviga, kuidas töömehed moeetenduseks tipptasemel lava ehitavad. Nad istusid vaikselt ja näisid ootavat etenduse algust. Nad ei pannud tähele ka teateid, et kaubanduskeskus suletakse. Õhtul kella kuue ajal astus nende juurde turvatöötaja, kes palus neil ruumidest lahkuda. Turvatöötaja selgitas eakatele klientidele, kes ilmselgelt lahkuma ei kiirustanud, et sel päeval suletakse pood tavapärasest varem ja etendus on vaid kutsutud inimestele.