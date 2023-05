ÜLE PIIRI? ⟩ «Võiks olla, et kakavad pihku ja viskavad puldi poole.» Juure ja Kiviräha arutlus riigikogu tööst eemaldati saatest

Raadio 2 saade «Rahva oma kaitse» analüüsib nädala sise- ja välispoliitika sündmusi. «Alustame nädala teemaga, seejärel keskendume teistele meedias vastukaja leidnud probleemidele. Otse-eetris on kaks ajakirjanikku, kes ei karda olla kriitilised nii erakondade, poliitikute kui ajakirjanduse hindamisel. Ja lõpuks – see on romantika!» seisab Raadio 2 veebilehel eelmise nädala saate tutvustuses.